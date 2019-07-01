شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى فى بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة، منذ قليل، تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى، بمحافظة بورسعيد. جاء ذلك فى مؤتمر صحفى، عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وبحضور محافظ بورسعيد. جدير بالذكر، أن اللائحة التنفيذية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، كشفت أن الدولة ممثلة فى الخزانة العامة ستتحمل 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة، على المستوى القومى عن كل فرد من غير القادرين. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى فى بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.