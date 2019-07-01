شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداولت العديد من الجروبات الخاصة بالتعليم، على تطبيق واتس آب نموذج امتحان اللغة الفرنسية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، مصحوبة بالإجابات الخاصة بالأسئلة، وقال مسؤولو الجروبات إنّ مستوى الامتحان متوسط، ومعظم أسئلته من داخل المنهج وبالقياس عليها.

وكان مع الدقائق الأولى لبدء طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، تمكن فريق الغش الإلكترونى، بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، من ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير مقطع فيديو لمدة 5 ثوانى لأسئلة امتحان اللغة الإيطالية، ومقطع آخر لمدة 4 ثوانى للغة الألمانية.

ويؤدي 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة بالثانوية العامة، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينهم 56 طالبا وطالبة في اللغة الصينية، و6 آلاف و161 طالبا في الإسبانية، و41 ألفا و666 طالبا في الإيطالية، و102 ألف و471 ألفا في الألمانية، و439 ألفا و253 طالبا في الفرنسية، وألفان و191 في الإنجليزية، وفي الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي 597 ألفا و380 طالبا وطالبة.