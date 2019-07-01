شكرا لقرائتكم خبر عن تسريب امتحان اللغتين الإيطالية والألمانية للثانوية العامة.. وضبط الطلاب المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
مع الدقائق الأولى لبدء طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة الأجنبية الثانية، تمكن فريق الغش الإلكترونى، بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، من ضبط الطلاب المسؤولين عن تصوير مقطع فيديو لمدة 5 ثوانى لأسئلة امتحان اللغة الإيطالية، ومقطع آخر لمدة 4 ثوانى للغة الألمانية.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الماضى، وتعقد لـ 650 ألف طالبا وطالبة، منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية «رياضيات»، و268,938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية «علوم».
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