شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد العباسي أول من رفع علم مصر على أرض سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي، صباح الإثنين، محمد محمد عبدالسلام العباسي، أحد أبطال حرب أكتوبر، وأول من رفع علم مصر على أرض سيناء.

وقال الدكتور السيد العباسي، نجل شقيق المتوفى، إن عمه توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 72 عاماً وسوف تشيع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد العباسي بمدينة القرين بمحافظة الشرقية.

ولد العباسي في الحادي والعشرين من شهر فبراير عام 1947 بمدينة القرين بمحافظة الشرقية والتحق بكتاب القرية وحفظ القران الكريم وله 4 أبناء ولدين أحدهما يعمل موظف بالأوقاف والثاني يعمل بميناء بور سعيد وله من البنات إثنين وعدد من الأحفاد اللذين كانوا لا يتركون جدهم للحظة ويفضلون الجلوس معه على مدار اليوم للإستماع إلى ذكريات وبطولات سطرها وخلدها التاريخ بحروف من نور لأبطال دفعوا ثمناً غالياً لتحرير الأرض من العدو الصهيوني .

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التحق العباسي بالتجنيد في 1/6/1967 وذلك قبل حرب النكسة بأيام وفي بداية عام 1968 أنتقل إلى الإسماعيلية وخاض مع زملائه من الجنود المصريين التدريبات العسكرية في سلاح المشاة وكان ضمن صفوف المتقدمين نحو دشمة خط بارليف

كان البطل قد أكد في حديث سابق للمصري اليوم أنه حظي برفع علم مصر على أول شبر تم تحريره وقضى 7 سنوات من عمره في خدمة الوطن «فترة التجنيد» ينتظر خلالها اللحظة التي يحرر فيها البقعة الغالية من أرض مصر سيناء.

وأكد العباسي أنه في صباح يوم السادس من أكتوبر1973 العاشر من رمضان 1393هــ بدأت عمليات التمويه وفي ساعة الصفر بدأ الجنود في عبور قناة السويس وكنت في طليعة القوات العابرة وفرحت كثيرا عندما شاهدت الطيران المصري عائدا بعد أن دك المطارات الإسرائيلية ونظرت إلى السماء فشاهدت كلمة «الله اكبر» مكتوبة بخطوط السحاب فهللت مع الجنود «الله أكبر وتحيا مصر» وكانت هي صيحة العبور.

وأضاف البطل أسرعت نحو دشمة من دشم خط بارليف ولم أعبأ بالألغام والأسلاك الشائكة التي كان بها ألغام كثيرة ولم أنتظر سلاح المهندسين لفتح ثغرة لنا للعبور ونزعت «السمكي» وبدأت أجس الأرض لأني مدرب على سلاح المهندسين وفتحت ثغرة حتي صعدت قمة الدشمة وكان زملائي من حولي وأحطنا الدشمة ودمرناها وبمجرد وصولنا لها فتحنا نيران أسلحتنا على جنود العدو فقتلنا ما يقرب من 30 إسرائيليا ومن شدة الفرح منا من سجد على الأرض ومنا من رفع يده للسماء وسط تهليلات الله أكبر وسمعت قائد الكتيبة ويدعي ناجي يقول «مبروك يا محمد أرفع العلم يا عباسي» فصعدت على الفور إلى قمة الدشمة ومزقت العلم الإسرائيلي ورفعت مكانه العلم المصري وتبادلت القيادات الإشارات فيما بينهم للتواصل مع قيادة الجيش وجاء البيان الأولي بعبور قناة السويس وتحطيم جزء من خط بارليف.

وفى نهاية حديثه وجه البطل محمد العباسي رسالته إلى شباب مصر قائلا أنتم أمل مصر ومستقبلها المشرق فلابد وأن تتحلوا بالصبر والعزيمة والإصرار فإنه بصدق الولاء للوطن وشدة الإنتماء إليه يتحقق الأمن والإستقرار مؤكداً على أن هناك أجيال جديدة من شباب مصر يملؤها الإيمان بالله من أجل أن تحيا مصر قوية قادرة فنحن عانينا الكثير ووهبنا حياتنا من أجل أن تحيا مصر ليظل علمها خفاقًا بين الأمم.