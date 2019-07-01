شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى بـ9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لصحة المرأة، والتى تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدى فى 9 محافظات، تشمل كل من "جنوب سيناء ودمياط وبورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحيرة والفيوم وأسيوط والقليوبية"، وتؤدى جميع الخدمات للسيدات بالمجان. وتقدم الخدمات الخاصة بالمبادرة فى الوحدات الصحية المنتشرة فى أرجاء المحافظات الـــ 9، كما تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات من سن 18 عاما. ويستفيد من المبادرة ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية، ويشارك فى المرحلة الأولى 1030 فريق طبى من السيدات، ولن يكون بينهم أى أطباء رجال مطلقا بمعنى أن الفرق التى ستتولى الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدى جمعها من السيدات على مستوى الأطباء والتمريض والفنيين.

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