بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الاثنين، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بمحافظة بورسعيد، التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما كبيرا ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، على أن تتحمل الدولة الاشتراكات عن غير القادرين.

وتقدم خدمات التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد فى 11 مستشفى عام وتخصصى و35 وحدة ومركز صحى، ليتم التسجيل أولا ثم الكشف مع فتح الملفات الطبية للمنتفعين داخل الوحدات الصحية . ويطبق التأمين الصحى إلزاميا على جميع المواطنين من بداية سن الميلاد وحتى الوفاة، ويحظى المواطن بأعلى مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة مع توفير الرعاية والعلاج لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان بنسبة 100%. Advertisements ويعد التأمين الصحى الشامل أحد أهداف التنمية المستدامة والتى تستهدف تغطية المصريين بأعلى مستوى من الرعاية ووفقا للأكواد والبروتوكولات العالمية بحلول عام 2030. وجاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل كأولوية ملحة على خريطة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف بها توفير مظلة تأمينية تليق بالمصريين كأحد محاور استراتيجية بناء الإنسان المصرى . ويحصل المواطنون القادرون على سداد الاشتراكات على جميع الخدمات الطبية والعلاجية مع صرف العلاج وفق جداول المساهمات، على أن يتم توفير علاج للأمراض المزمنة بالمجان .

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