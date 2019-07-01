شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار مكون من طابقين بالخليفة دون خسائر فى الأرواح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى الخليفة جنوب القاهرة، انهيار عقار مكون من طابقين كائن بعطفة الزعفران المتفرعة من شارع باب الوداع، ولم يسفر عن خسائر فى الأرواح.

من جانبه، أكد العميد وجدى زقزوق، رئيس حى الخليفة، أن العقار المنهار مكون من دور أرضى ودورين، ومبنى من حوائط قديمة، والأسقف عروق وألواح خشبية ويقيم به 3 أسر، وتم إخلاؤه قبل انهياره، وعقب تلقى إشارة باحتمال سقوطه، حفاظا على الأرواح وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمعرفة لجنة هندسية من الحى.

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وأضاف رئيس الحى، أنه تم قطع كافة المرافق عن العقار المنكوب لتأمين العقارات المجاورة والمارة، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الإغاثة العاجلة لمنكوبى العقار بعد توافر كافة المستندات اللازمة لذلك، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة.



انهيار عقار بالخليفة (1)



انهيار عقار بالخليفة (2)