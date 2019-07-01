شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين ومحافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا لتدشين منظومة التأمين الصحى الشامل والتشغيل التجريبى بمحافظة بورسعيد، ودعوة المواطنين ببورسعيد، لفتح ملفات طب الأسرة.

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