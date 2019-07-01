شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على تصدير 207 أطنان تقاوى ذرة وبرسيم لـسبع دول خلال 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، أن لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، وافقت على تصدير 207 أطنان من التقاوى الهجين والعلف إلى 7 دول فى اجتماعها الأسبوعى، تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية والصحة النباتية.

وأوضح تقرير لجنة التقاوى- الذى حصل ”الخليج 365” على نسخة منه- أن من بين الموافقات تصدير 15 طن تقاوى "شيح" إلى الأرجنتين، والموافقة على تصدير 28 كيلو جرام تقاوى ذرة شامية هجين فردى صفراء وبيضاء إلى الهند، مضيفا: أنه تمت الموافقة أيضا على تصدير 5 أطنان تقاوى علف حشيشة السودان إلى الإمارات، وأيضا تصدير 7 أطنان تقاوى سورجم إلى الإمارات، وتصدير 30 طن تقاوى برسيم مصرى إلى بلجيكا. و39 طنا و925 كيلوجرام تقاوى برسيم إلى أمريكا، و110 أطنان تقاوى برسيم إلى الهند وباكستان.

وتابع تقرير الحاصلات الزراعية، أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.