شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة الشروق يستجيب لـ1613 شكوى عبر الخط الساخن 15100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن جهاز المدينة استجاب لعدد 1613 شكوى متنوعة، تم تلقيها عبر الخط الساخن 15100، والمخصص لتلقي الشكاوى بالمدن الجديدة، وذلك اعتباراً من شهر مارس 2019 حتى تاريخه.

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وقال رئيس الجهاز: تم حل جميع الشكاوى التي وردت إلى جهاز مدينة الشروق، حيث تم فحص عدد 1015 شكوى في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، و 288 شكوى خاصة بالكهرباء، و121 شكوى بقطاع التنمية والبيئة، و109 شكاوى خاصة بالزراعة، و55 شكوى بقطاع الطرق، و25 شكوى خاصة بأعمال التليفونات.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على التواصل المستمر مع السكان، مضيفاً أنه تم تشكيل فريق عمل لحل جميع الشكاوى الواردة لكل إدارة من إدارات جهاز المدينة.