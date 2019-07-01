شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز القاهرة الجديدة يطلق مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة بالتعاون مع السكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه تم إطلاق مبادرة لزراعة الأشجار المثمرة، لتشجير وتجميل حى القطامية والتجمع الثالث، بالتعاون مع سكان المدينة، وبمشاركة جهاز القاهرة الجديدة وجروب منطقة الـ 79 بالقاهرة الجديدة.

وأكد رئيس الجهاز، أن المبادرة أسفرت عن زراعة 100 شجرة مثمرة، بالإسكان الاجتماعى والإسكان المطور، والمحلية الثامنة، والمحلية الثالثة، والمحلية الخامسة ومساكن إيجيكو 52، والمحمودية، والجيزة، وفى أماكن متفرقة أخرى، مشيراً إلى أنه تم تمت زراعة الأشجار بمساهمة أعضاء جروب الـ79 والسكان من جميع مناطق التجمع الثالث وحى القطامية.