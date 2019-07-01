شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجالات لتدريب العاملين بالمحليات فى المنح خارج مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، اهتمامها بتدريب العاملين فى المحليات والسعى للتعاون مع الجهات المانحة لتوفير منح تدريبية لهم سواء داخل أو خارج مصر، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى المحليات.
وكشفت الوزارة عن أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية فى تايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا، بعد التعاون مع الصين والهند والكويت.
وتتضمن المجالات التى يتم تدريب العاملين عليها ما يلى:
- مجالات التنمية الاقتصادية المحلية
- آليات التحول إلى اقتصاد المعرفة
- سياسات التشغيل وتخفيف الفقر
- بناء قدرات العاملين من الشباب فى مجال الحوكمة
- تنمية موارد السياحة
- حماية البيئة للدول النامية
- الإدارة العامة للعاملين بقطاع الخدمة المدنية للدول الأفريقية
- إدارة الاستثمارات فى مصر بالتعاون مع دولة الصين
- البرنامج التدريبى حول حوكمة الهجرة
- برامج تدريبية متقدمة فى مجال الحاسب الآلى
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