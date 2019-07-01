شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مجالات لتدريب العاملين بالمحليات فى المنح خارج مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، اهتمامها بتدريب العاملين فى المحليات والسعى للتعاون مع الجهات المانحة لتوفير منح تدريبية لهم سواء داخل أو خارج مصر، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن فى المحليات.

وكشفت الوزارة عن أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية فى تايلاند وهولندا وألمانيا وبريطانيا، بعد التعاون مع الصين والهند والكويت.

وتتضمن المجالات التى يتم تدريب العاملين عليها ما يلى: