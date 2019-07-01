الأنبا لوكس يدشن كنيسة العذراء ببنى محمديات بأبنوب ويكلف كاهنين بالخدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح أمس بتدشين مذابح ومعمودية كنيسة السيدة العذراء بقرية بني محمديات التابعة للإيبارشية، إلى جانب تكليف كاهنين للخدمة بقريتين من قراها. كان الأنبا لوكاس أسقف الإيبارشية قد تمم طقس تدشين مذابح ومعمودية الكنيسة صباح أمس ثم صلى القداس الإلهي وخلاله كلف بالخدمة كل من، الشماس أشرف فرح كاهنًا باسم القس سوريال لخدمة مذبح السيدة العذراء بقرية الواسطى والشماس عماد سمير كاهنًا باسم القس غبريال لخدمة كنيسة الشهيد مارجرجس ببنى مر. Advertisements شارك في صلوات التدشين والقداس الأنبا بموا أسقف السويس والأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد. وتوجه الكاهنان الجديدان إلى دير الشهيد مارمينا العجائبى بجبل أبنوب، لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.

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