تداول اجزاء من امتحان اللغة الفرنسية والألمانية للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحاني اللغة الفرنسية، واللغة الألمانية، اللذين يؤديهما طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، بعد مرور نحو ٣٠ دقيقة من زمن الإجابة.

ونشرت صفحة "غشاشون فدائيون" صور الأسئلة، وبدأت الإجابة عليها.

كما تمكن طالب من تصوير أجزاء من امتحان اللغة الألمانية، بتقنية الفيديو، ونشره عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، خلال الفترة الأولى من اليوم الاثنين، ب1817 لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، بإجمالي عدد 591 ألفًا و798 طالبا وطالبة، على النحو التالي: اللغة الصينية "56 طالبا وطالبة"، اللغة الإسبانية "6 آلاف و161 طالبا وطالبة"، اللغة الإيطالية "41 ألفا و666 طالبا وطالبة"، اللغة الألمانية "102 ألفا و471 طالبا وطالبة"، اللغة الفرنسية "439 ألفا و253 طالبا وطالبة"، واللغة الإنجليزية "ألفان و191 طالبا وطالبة".

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وبدأ الامتحان في تمام التاسعة صباحا، ويستمر حتى الحادية عشرة ظهرا.

وقال مصدر مطلع بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، إن فريق الغش الإلكتروني، يتابع الأسئلة المتداولة؛ لتتبع مصدرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من صورها ونشرها، مؤكدًا أن تداول الأسئلة بعد بدء زمن الإجابة غشا وليس تسريبًا.

وأعلن خالد عبد الحكم، نائب رئيس امتحان الثانوية العامة، تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما جرى تخصيص خط ساخن (19151) لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو (27957431).

وخلال الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بإجمالي عدد 597 ألفا و380 طالبا وطالبة، ويبدأ الامتحان في تمام الحادية عشرة والنصف، حتى الواحدة ظهرا.

وينتهى ماراثون الثانوية العامة، بالنسبة لطلاب شعبة العلوم والشعبة الأدبية، اليوم الاثنين، بينما ينتهي طلاب شعبة الرياضيات من الامتحانات يوم الاربعاء المقبل، بأداء الامتحان في المادة الجبر والهندسة الفراغية.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، وينتهي في 3 يوليو المقبل.