الصحف الكويتية تبرز كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة "30 يونيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (أ ش أ):

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الاثنين، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو.

وقالت صحيفة (الأنباء) الكويتية، تحت عنوان (السيسي: نجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ثورة الثلاثين من يونيو، لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم التي احتضنتهم وآباءهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين، مشيرًا إلى أن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله: "هذا الشعب أصيل، وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أي مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن".

وقالت صحيفة "السياسة" تحت عنوان (السيسي: المصريون انتفضوا في 30 يونيو ولاءً لوطنهم)، إن الرئيس السيسي، أكد أن المصريين انتفضوا مدافعين عن أعز وأغلى مبادئهم وقيمهم، خلال ثورة 30 يونيو، التي تعتبر صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخًا، مؤكدًا أن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأية محاولة لمحو هويتهم الوطنية.

وأضافت أن الرئيس السيسي أشار إلى أن جموع الشعب المصري، رسمت في ثورة 30 يونيو طريقًا للمستقبل، يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين.

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "إننا في العيد السادس لثورة 30 يونيو، نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر، لا نبخل بجهد أو عطاء، مضحين بكل غال ونفيس، لنبني وطناً يستحقه أبناءنا وأحفادنا، واضعين مصلحة الوطن قبل أي اعتبار.. وتحقيق نقلة نوعية، تكون شاهدًا على إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخي في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء".

Advertisements

وبدورها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (السيسي في 30 يونيو: دمرنا بنية الإرهاب)، إن الرئيس السيسي، أكد أن ثورة 30 يونيو لا تزال حية في ذاكرة الجيل الحالي، الذي انتفض مدافعًا عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه، وهي وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.

وأضافت أن الرئيس السيسي شدد على أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في حماية الوطن من الوقوع في هوة الفوضى والتمزق والصراعات، وفي تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية التي حاولت إنهاك الدولة وإضعافها، مشيرة إلى أن مصر أصبح يشار إليها بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى مخاطره على أحد.

أما صحيفة "النهار"، فقالت تحت عنوان (السيسي: ثورة 30 يونيو رسمت لنا طريق الحياة الكريمة)، إن الرئيس السيسي، أكد أنه رغم الظروف الصعبة التى أحاطت بثورة 30 يونيو، إلا أنها أصبحت من أعظم تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه فى ظلام اليأس، يولد الأمل، ومن قلب المحن، تخرج العزيمة والإرادة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الشعب المصري تحمل صعوبة اتخاذ القرارات، ليكون مثلًا وقدوة في الشجاعة والصمود والمثابرة، لافتًا إلى أن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 يونيو، طريقًا تسير فيه الدولة، يتمثل في أولوية الوطن، لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين.

ونقلت عن الرئيس السيسي قوله: "خلال السنوات الماضية استطعنا بفضل الله، وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف كل مؤسسات الدولة، أن نحمي وطننا الغالي، ونجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التي حاولت انتهاك الدولة وإضعافها.. إننا واجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاءها، واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدّم الشعب المصري أعلى معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه، وتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء.

بينما قالت صحيفة "القبس"، تحت عنوان (السيسي: ثورة 30 يونيو أعظم أيام التاريخ)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد في كلمته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، نجاح الدولة المصرية في حماية البلد من الوقوع في هوة الفوضى، والتمزق، والصراعات، ونجاحها في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التي حاولت إنهاك الدولة وإضعافها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي شدد على أن العملية الشاملة التي تشهدها شبه جزيرة سيناء، جاءت للقضاء على قوى الشر والظلام وحماية الوطن، حتى أصبح يشار إليه بالبنان، كمركز للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تَخفى مخاطره على أحد. ​