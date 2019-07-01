اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعلن وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة الدبلومات الفنية، للعام الدراسي 2019/2018، في مؤتمر صحفي، يعقد بديوان عام الوزارة، في تمام الثالثة عصرًا.

وعقب المؤتمر، تتيح الوزارة رابطًا إلكترونيًا؛ ليتعرف الطلاب على نتائجهم من خلاله باستخدام رقم الجلوس، بعدها تعلن بالمدارس.

وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، وذلك مساء اليوم الاثنين.

وانطلقت الامتحانات النظرية لشهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.