8 أسباب وراء رفع ألمانيا الحظر على منتجع طابا السياحي.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، رئيس لجنة التدريب بالغرفة، بقرار السلطات الألمانية رفع الحظر على منطقة طابا السياحية بجنوب سيناء، مؤكدًا أن القرار مفيد للسياحة المصرية، ويدفها للأمام خاصة وأن السوق الألمانية تعد من أهم الأسواق السياحية لمصر وتصدرت الحركة السياحية العام الماضي على كافة دول العالم.

وكشف وهبة لـ"الخليج 365"، أمس الأحد، أسباب عدول السلطات الألمانية عن قرارها برفع الحظر على منتجع طابا السياحي، منها: أن القرار لم يصدر إلا بعد جهد كبير من قبل القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب القمة العربية الأوربية التي عقدت بمصر مؤخرًا، بحضور العديد من الزعماء والقادة الأوربيين وفي مقدمتهم أنجيلا ميركيل، والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها لهم بحرية كاملة وتناقلتها الصحف العالمية، وكذلك حالة الاستقرار سواء السياسي والأمني.

ونوه إلى أن من ضمن الأسباب أيضًا، الحملات الترويجية والتسويقية التي تقوم بها مصر في منطقة أوروبا وخاصة ألمانيا، وحرص مصر على التواجد الدائم في كافة المناسبات السياحية والاقتصادية وفي مقدمتها بورصة برلين ITB، والدعاية التي صاحبت المشاركة المصرية، واللقاءات التي عقدتها وزيرة السياحة، فضلاً عن التواجد الدبلوماسي القوي من خلال السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في برلين، ودوره المهم في إقناع السلطات الألمانية بأمن وأمان المقصد السياحي المصري على كافة المناطق، أدت إلى إقناع الألمان برفع الحظر على طابا.

ودعا وهبة، إلى استثمار هذا القرار بالتحرك السريع من قبل الشركات السياحية المصرية والتواجد بالسوق الألمانية بشكل أفضل وأكثر فاعلية، وإبرام العديد من الصفقات مع وكالات السفر ومنظمي السياحة الألمان للدفع بالمزيد من الأفواج السياحية لمصر خاصة في الموسم الشتوي المقبل، حالة إذا لم يتم اللحاق بما تبقى من وقت في الموسم الصيفي الحالي.

من ناحيتها، رحبت وزيرة السياحة، بالقرار، قالت إنه سيساهم بشكل كبير في زيادة حركة السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر بوجه عام، وجنوب سيناء على وجه الخصوص.

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وأشارت إلى أن القرار يعد خطوة إضافية نحو استعادة السياحة المصرية لقوتها، وتأكيدًا على مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر، والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر وألمانيا.

ووصف المهندس ماجد الجمل، رئيس جمعية مستثمري طابا السياحية، القرار بـ"الخطوة الطيبة" التي طال انتظارها، موضحًا أن رفع الحظر عن توافد السياح الألمان يُحيي المنطقة من جديد ويجعل الدول الأخرى "روسيا وإنجلترا" تحذو نفس الحذو الألماني.

وقال الجمل في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إن القرار يعتبر بادرة طيبة تساعد الدول الأخرى بالعدول عن قرارها ورفع الحظر هي الأخرى على جنوب سيناء كي تستعيد الحركة السياحية بالمنطقة عافيتها من جديد.

وأعلن سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية بدر عبدالعاطي، رفع ألمانيا الحظر عن سفر السياح الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

وأضاف عبدالعاطي أن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت تعديلات على إرشادات سفر السائحين الألمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي.

جدير بالذكر أن السياحة الألمانية في عام 2018 حققت رقمًا غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين ومتجاوزة الرقم القياسي الذي سبق تحقيقه عام 2010.​