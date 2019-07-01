بعد يومين زواج.. "عمرو" أمام محكمة الأسرة: "مراتي مكسوفة مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:
أقام "عمرو ك." دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، يطلب فيها إثبات نشوز زوجته، مبررًا: "زوجتي تركت منزل الزوجية بعد يومين من جوازنا، حاملة ملابسها ولا تريد العودة.. مكسوفة مني".
وبحسب أوراق الدعوى، تعرّف "عمرو" صاحب سوبر ماركت، على "منيرة ص." 29 سنة، وتزوجا خلال سنة.
يقول الزوج، في دعواه إنهما عاشا في سعادة خلال أيام الخطبة، وتحدثت معه ولم تخجل منه ولم يلاحظ عليها ذلك: "لكن مشكلة الكسوف ظهرت بعد الزواج بيومين، فانتقلت من أول يوم لغرفة مستقلة بنفسها وبعدها نقلت إقامتها إلى منزل أهلها".
وأضاف الزوج أن زوجته وبمجرد الذهاب لمنزلهما، دخلت في نوبة بكاء، حاول هو طمأنتها، لكنها طالبته بأن تبقى في غرفة منفردة فوافق على مضض، بحسب ما قال في أوراق الدعوى.
خلال تواجدها بالمنزل لم تقم منيرة بالحديث مع زوجها، ولا تقترب منه على الإطلاق، وبدون سابق إنذار جمع مستلزماتها وملابسها وغادرت إلى منزل أسرتها مبررة "مكسوفة منه".
قال الزوج إنه أعطى زوجته فرصة أخرى وطالبها بالرجوع إلى المنزل، لكنها رفضت وطلبت الطلاق، وعندما طالت فترة وجودها لدى أهلها، قرر اللجوء للمحكمة.
ولجأ الزوج لمحكمة الأسرة وأقام دعوى إثبات نشوز زوجته حتى تفكر في العودة، وحملت رقم 78 لسنة 2019، وما زالت الدعوى منظورة.
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