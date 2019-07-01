أخبار مصر | اليوم.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. طلاب الثانوية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يؤدي طلاب الثانوية العامة في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة لطلاب شعبة العلمي علوم والشعبة الأدبية، امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

ويؤدي الامتحانات، 669،749 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية منهم 264،653 طالبا وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).