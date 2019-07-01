أخبار مصر | "التضامن" توقع مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" توقع مذكرة تفاهم مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعي برامج "فرصة وسكن كريم والأسر المنتجة" وشركة ماف لتجهيز وإدارة الهايبرماركتس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر الوزارة بالعجوزة.

تهدف مذكرة التفاهم إلى توفير ألف فرصة عمل للشباب الباحثين عن وظائف والراغبين في العمل من مستفيدي برنامج "فرصة" ومشروع "تكافل وكرامة" في الوزارة فى إطار استغلال الإمكانات والموارد المتاحة لدي الطرفين.

كذلك تنص المذكرة على دعم برنامج سكن كريم عبر وضع صناديق للتبرع في 44 فرع لشركة ماف لتجهيز وإدارة الهايبرماركتس لتيسير تبرع زوار الفروع لبرنامج سكن كريم، كذلك دعم الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتهم في 6 فروع لشركة ماف

هذا وتأتى مذكرة التفاهم التى يستمر العمل بها على مدى عامين فى إطار تنفيذ إستراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي والتى ترتكز على محاور الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية، والتى تضع الشباب و المرأة فى مقدمة الفئات المستهدفة من عمل الوزارة.