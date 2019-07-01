أخبار مصر | اليوم.. بدء صرف معاشات شهر يوليو من منافذ صندوق التأمينات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. بدء صرف معاشات شهر يوليو من منافذ صندوق التأمينات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لعدد 9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، وذلك اعتبارًا من اليوم، الأول من يوليو للمعاشات التي تصرف من منافذ صندوقي التأمينات.

وأكد مدبولي، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات تمهيدًا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة على مكاتب هيئة البريد وبنك ناصر، وسيتم تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو الموافق الجمعة المقبل، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيتم الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

ويأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه رئيس الجمهورية على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل، فضلا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.