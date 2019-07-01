شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف حكم لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بشأن استبدال العقيقة بقيمتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما حكم استبدال العقيقة بقيمتها ؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى: شرع الله العقيقة شكرًا لله تعالى على نعمة المولود ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة وأقل مايجزئ فى العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه.

وسنة العقيقة لا تحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة​​.