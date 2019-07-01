شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف السلع التموينية المدعمة اليوم ضمن مقررات شهر يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، اليوم الإثنين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية لتشغيل المرحلة الثالثة لمشروع جمعيتى عقب الانتهاء من المعاينات لهذه الفروع، والتأكد من أنها مطابقة للشروط وأنها وفقا للاحتياجات المطلوبة لكل منطقة، على أن تقوم الشركات التابعة بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن المجمدة لفروع مشروع جمعيتى فى مختلف المحافظات.