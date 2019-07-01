اليوم.. صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة صرف معاشات شهر يوليو في كل أنحاء الجمهورية لـ9.8 مليون صاحب معاش ومستفيد، اعتبارًا من اليوم الاثنين، الأول من يوليو للمعاشات التي تُصرف من منافذ صندوقي التأمينات العام والخاص.

وكلّفت الوزيرة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجهيز ماكينات الصراف الآلي ومنافذ صرف المعاشات، تمهيدًا لتذليل أي عقبات أمام أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للمعاشات المحولة لمكاتب هيئة البريد وبنك ناصر سيجري تقديم الصرف لهم اعتبارًا من يوم الخميس 4 يوليو بدلًا من 5 يوليو الموافق الجمعة، وبالنسبة للمعاشات المحولة للبنوك سيجري الصرف اعتبارًا من الأربعاء 10 يوليو.

يأتي ذلك في الوقت الذي صدق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2019 الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو 2019، الموافق اليوم الاثنين، في ضوء تحسين أحوال المواطنين ومراعاة محدودي الدخل فضلًا عن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

Advertisements

وتضمنت الزيادة حدًا أدنى قيمته 150 جنيهًا شهريًا، وحدًا أقصى قيمته 832.5 جنيه وتحسب الزيادة المستحقة على المعاش الشامل وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2019.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنَّ قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والعام والخاص حسبا الزيادات المستحقة لكل ملف تأميني مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل قيم المعاشات، وجاءت الزيادات منحازة إلى المعاشات الأدنى، وجرى زيادة الحد الأدنى للمعاش من 750 جنيهًا ليصبح 900 جنيه شهريًا.

يُشار إلى أنَّ تكلفة تلك الزيادة الجديدة لن تقع على عاتق صناديق التأمين الاجتماعي ولكن ستتحملها الخزانة العامة.​