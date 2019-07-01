ترقبوا اليوم نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

تعلن وزارة التربية والتعليم، نتيجة شهادة إتمام الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، بعد اعتماد النتيجة من ويزر التربية والتعليم.

وأعلنت الوزارة الانتهاء من إجراءات إعلان نتيجة طلاب المدارس الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للدور الأول عام 2019.

وبحسب منشور عممته الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية، على المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية، وجهت الإدارة مديري المديريات، بإيفاد مندوب إلى لجان النظام والمراقبة التابع للمديرية؛ لاستلام نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي، نظام الثلاث والخمس سنوات، مساء اليوم الاثنين، وعلى ألا يتم فتح النتيجة إلا بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

وانطلقت امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/ 2019، في 18 مايو 2019، وانتهت أول يونيو 2019، وتقدم إليها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة.​