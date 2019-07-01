شكرا لقرائتكم خبر عن "لو بطاقتك اتسرقت".. 4 خطوات هامة لاستخراج أخرى دون غرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل الكثير من المواطنين، عن المستندات والإجراءات التى يجب اتخاذها حال سرقة بطاقة الرقم القومى، و"الخليج 365" يوضح أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومى حال سرقتها. 1-عمل محضر بالشرطة لإثبات سرقة الرقم القومى أو فقدانها، ويتم تجديدها خلال فترة 15 يوما من عمل المحضر. Advertisements 2-إحضار شخص ضامن لصاحب تجديد البطاقة الشخصية، سواء ” زوج- خالة- أخ- أب”. 3-إحضار بيان عمل من جهه العمل بالتعيين في حالة تغيير الوظيفة. 4-فى حالة الطلاق إحضار وثيقة الطلاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "لو بطاقتك اتسرقت".. 4 خطوات هامة لاستخراج أخرى دون غرامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.