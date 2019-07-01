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انقطاع المياه عن مدينة جمصه بالدقهلية اليوم لمدة 12 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن انقطاع المياه عن مدينة جمصه اليوم الإثنين من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 11 صباح غدا الثلاثاء، وذلك بسبب توقف محطة مياه جمصه عن العمل، نظرا لقيام الشركة بأعمال ربط توسعات المأخذ والمحطة لدخولهما الخدمة .

من جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع رئاسة مدينة جمصه والجهات المعنية بتوفير سيارات المياه اللازمة، لتعويض احتياجات المواطنين خلال هذه المدة، وخاصة المؤسسات الحيوية وقطاعات الخدمة وفى مقدمتها المستشفيات.

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