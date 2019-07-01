شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان عزت أبو عوف عن عمر يناهز 71 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

كتب «فهمي» عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك» قائلًا: «تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير عزت أبوعوف».

أضاف: «كان نموذجا للفنان المحترم والخلوق، كان رمزا من رموز الفن المصرى وسيظل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان».