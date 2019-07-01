شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» توقع 9 إتفاقيات لتحقيق الانضباط في سوق المبيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة المبيدات في وزارة الزراعة، إنه تم توقيع 9 بروتوكولات وإتفاقيات ثنائية مع عدد من الجهات ذات العلاقة سواء داخل الوزارة أو مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطبيق الممارسات الجيدة والآمنة لتداول المبيدات، أو بالتعاون مع وزارة البيئة وشرطة المسطحات، أو هيئات دولية ذات العلاقة، لتحقيق الانضباط في أسواق المبيدات.

أضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الإتفاقيات تشمل توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة «ICAMA» المسئولة عن تسجيل وتداول المبيدات في الصين؛ لأن معظم الشركات المنتجة للمبيدات التي يتم تسجيلها حديثاً هي شركات صينية، فضلا عن تقديم المشورة الفنية للإدارة المركزية لمكافحة الآفات حول الاستخدامات السليمة للمبيدات وتنفيذ خطط المكافحة الطارئة ووضع برنامج المكافحة المتكاملة للآفات والبرامج البديلة والاستخدام الآمن والمسئول للمبيدات.

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أوضح أنه يتم التعاون مع وزارة البيئة في الموضوعات الخاصة باستخدامات المبيدات خاصة برنامج بدائل بروميد الميثيل وكذلك التخلص الآمن من الرواكد والمبيدات المهجورة، مشيرا إلى إنه تمشياً مع توجيهات البعثة التفتيشية الأوروبية التابعة لإدارة «SANCO» نحو إنتاج زراعي مطابق للمواصفات الدولية، تم التعاون مع الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية تنظيم برامج تدريبية متخصصة لمصدري الفراولة والرمان حول «الممارسات الزراعية الجيدة للإنتاج في الحدود الآمنة لمتبقيات المبيدات».

أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المحاصيل المصرية «كروب لايف إيجبت»، وتوقيع عدد من مذكرات تفاهم مع شركات المبيدات العالمية مثل شركات سينجنتا وباير وباسف لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الطرق العالمية لإنتاج المبيدات وطرق تحليلها، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك المصرية، فضلًا عن توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة بشاير، وهي أول منصة متخصصة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الزراعة، لنشر المعرفة بالاستخدام المسؤول للمبيدات من خلال تطبيقات المحمول، وذلك بناءً على موافقة المستشار القانوني للوزارة تحقيقاً لمبدأ الشفافية في تداول المعلومات.

أوضح رئيس لجنة المبيدات أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل بهدف التعاون والمشاركة في تنفيذ برامج تدريب وإرشاد وتوعية للمهندسين الزراعيين والعلميين، وكذلك عقد ورش عمل مشتركة في الدول العربية وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف للحد من أضرار مستلزمات الأنتاج الزراعي الكيميائية (المبيدات- الأسمدة) وإزالة أو تقليص إنتاج واستخدام المواد الكيميائية الخطرة المنتجة كشوائب مبيدات ومما يتوافق مع اتفاقية ستوكهولم.