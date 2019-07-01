عمرو أديب: «الباسبور المصري من أقوى الباسبورات في العالم» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتبر الإعلامي عمرو أديب أن جواز السفر المصري من أقوى جوازات السفر في العالم، في معرض تعليقه على افتتاح مقر الجوازات الجديد في العباسية.
قال في برنامجه «الحكاية» على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد: «دي لا منّة ولا منحة، هذا ما يستحقه المواطن المصري. ومجمع التحرير أصبح مكانًا لا يصلح للاستخدام الآدمي».
أشار إلى أن «مصر لديها نظام حديدي في الجوازات، وضابط الجوازات المصري في عمله صاروخ. والموظفين في مصلحة الجوازات بالمجمع كانوا يعملون تحت ظروف غير طبيعية».
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