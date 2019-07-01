وزير الأوقاف: مكتسبات "30 يونيو" تقتضي الحفاظ عليها في جميع المجالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال وزير الأوقاف، إن مكتسبات ثورة 30 يونيو تقتضي الحفاظ عليها في جميع المجالات.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان له أمس الأحد: "أن أول هذه المكتسبات كان الحفاظ على خطابنا الديني من أن تختطفه الجماعات المتاجرة بالدِّين مرة أخرى، والحفاظ على المساجد وعدم السماح لأي حزب أو جماعة أو جمعية حتى بمجرد محاولة اختطافها مرة أخرى أو محاولة استخدامها لصالح تحقيق أغراضها".

وتابع البيان: "ثاني هذه المكتسبات، كانت الحفاظ على مؤسسات الدولة من اختراق الجماعات المتطرفة، بل المسارعة في تطهيرها من أي عناصر متطرفة تكون قد تسللت إليها، أو يثبت انتماؤها للجماعة المتطرفة أو حتى تعاطفها معها، وثالثها كان الوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية في مواجهة جماعات الشر والضلال والإرهاب".​