شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة الزيادة فى فاتورة الكهرباء مع أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها لبدء تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من اليوم الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019، وتبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.
ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الجارى كما يلى:أولًا أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019، والتى سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم:
- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا"
- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "40 قرشا بدلا 30 قرشا"
- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "50 قرشا بدلا من 36 قرشًا"
- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "82 قرشا بدلا من 70 قرشًا"
- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "100 قرش بدلا من 90 قرشًا"
- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات "140 قرشا بدلا من 135 قرشًا"
- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشًا".
ثانيا قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجارى حسب الاستهلاك :
- 50 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 16 جنيها بدلا من 12 جنيها"
- 100 كيلو وات ساعة شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 37 جنيها بدلا من 28 جنيها "
- 200 كيلو وات شهريا "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 106 جنيهات بدلا من 78 جنيها"
- 300 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 193 جنيها بدلا من 153 جنيها".
- 400 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 288 جنيها بدلا من 237 جنيها"
- 500 كيلو وات ساعة "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 388 جنيها بدلا من 327 جنيها".
- 600 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 488 جنيها بدلا من 417 جنيها".
- 650 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 538 جنيها بدلا 462.5 جنيه ".
- 750 كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 688 جنيها بدلا 607.5 جنيه.
- ألف كيلو وات "قيمة الفاتورة التى يتحملها المواطن 1038 جنيها بدلا من 944 جنيها"
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