شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قيمة الزيادة فى فاتورة الكهرباء مع أول يوم لتطبيق الأسعار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استعداداتها لبدء تطبيق الزيادة الجديدة لأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، بدءًا من اليوم الإثنين أول أيام شهر يوليو 2019، وتبلغ أقل زيادة فى فاتورة الكهرباء شهريًا 4 جنيهات، فيما تبلغ أكبر زيادة شهريًا 93.5 جنيه.

ويقدم ”الخليج 365” فى التقرير التالى قيمة فاتورة الكهرباء بعد الزيادات الجديدة، التى سيتم تطبيقها على استهلاك شهر يوليو الجارى كما يلى:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات "30 قرشا بدلا من 22 قرشا " الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات "40 قرشا بدلا 30 قرشا " الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات "50 قرشا بدلا من 36 قرشًا " الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات "82 قرشا بدلا من 70 قرشًا " الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات "100 قرش بدلا من 90 قرشًا " الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات "140 قرشا بدلا من 135 قرشًا " الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "145 قرشًا ".

أولًا أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019، والتى سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم:

ثانيا قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجارى حسب الاستهلاك :