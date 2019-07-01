شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرات "التضامن" للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذ العديد من برامج التوعية بأضرار تعاطى المخدرات، بجانب تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الادارى للدولة وكذلك سائقى الحافلات المدرسية والطرق السريعة بالتنسيق مع الجهات المعنية .

”الخليج 365” يرصد 8 معلومات حول مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات فى نقاط محددة كالتالى:..

1 - تنفيذ برامج توعوية عن أضرار تعاطى المخدرات فى 8500 مدرسة استهدفت توعية 1.5 مليون طالب بزيادة 50% عن العام السابق

2- تنفيذ 66 معسكرا تدريبيا للطلاب باستهداف 2500 متطوع جديد.

3- تنفيذ 600 مبادرة توعوية لتوعيه 12 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية

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4- إعداد برامج توعوية للعمال بالمصانع تحت شعار " خدعوك فقالو"، استفاد منها 7500 عامل

5- تنفيذ 200 مبادرة توعوية للسائقين تحت شعار"توصل بالسلامة" فى 22 محافظة استفاد منها 20 ألف سائق،

6- تنفيذ 34 ورشة عمل بالمؤسسة العقابية و60 ليلة عرض مسرحى وقائى بالأماكن الأكثر عرضه المشكلة مثل " الاسمرات، وغيط العنب والمحروسة " والساحات الكبرى والميادين،

7- التنسيق مع وزارة الأوقاف لتوحيد خطبة الجمعة عن التوعية بأضرار المخدرات

8- تنفيذ المرحلة الخامسة من الحملة الإعلامية " انت أقوى من المخدرات " بمشاركة محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى حققت نسبة مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعى باكثر من 40 مليون مشاهد خلال شهرين.