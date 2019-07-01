شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: الدولة تتحمل 5 % من الحد الأدنى للأجور عن غير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللائحة التنفيذية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، أن الدولة ممثلة فى الخزانة العامة ستتحمل 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة، على المستوى القومى عن كل فرد من غير القادرين.

وذكرت اللائحة التنفيذية لمنظومة التأمين الصحى الشامل: تزداد القيمة المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 % سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجر المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.

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ويحظى غير القادرين برعاية طبية متكاملة دون أى تحمل مادى أثناء الكشف وعند صرف العلاج من الصيدليات أو المستشفيات التى تؤدى خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتعفى كشوفات وصرف الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة من كافة المساهمات بمعنى أنها تصرف مجانا للمرض .

ويشار إلى وجود 11 مستشفى و32 وحدة صحية ستقوم بأداء خدمات التأمين الصحى الشامل للمواطنين فى بورسعيد على أن يكون التسجيل للمواطنين للحصول على الخدمة بالوحدات الصحية .