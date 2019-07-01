أخبار × 24 ساعة.. بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. حماية المستهلك: تلقينا 372 شكوى خلال الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التضامن تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صرف المعاشات بزيادة 15% غدا بدء صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر يوليو غدا بدء تطبيق زيادة المعاشات 15% غدا بحد أدنى 150 جنيها تسليم المستشفيات لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد لأداء خدمات التأمين الصحى الشامل 100 مليون صحة تكشف فوائد تناول الفول: ينظم هرمونات الجسم Advertisements انطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن صحة المرأة فى 9 محافظات بالمجان غدًا كنترولات الثانوية العامة تعمل اليوم بكامل طاقتها وتواصل أعمال التصحيح التعليم توضح الإجابة الصحيحة لجزئية بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة الأرصاد: وصول نسبة الرطوبة 80% وراء الشعور بارتفاع حرارة الجو تحصين 750 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية والمتصدع خلال 7أيام البحوث الزراعية: تسجيل 9 أصناف جديد للقمح والأرز والذرة والفول بعد أزمة مرضها.. ريهام سعيد للجمهور: دعواتكم بالشفاء

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