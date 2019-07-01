شكرا لقرائتكم خبر عن القائد الأعلى للجيش الليبي يعلن التعبئة والنفير العام فى البلاد بسبب تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح حالة التعبئة والنفير العام فى الأراضى الليبية. يأتي النفير العام في ظل الانتهاكات التركية والتدخل السافر من أنقرة في الشأن الداخلي الليبي. Advertisements كانت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الليبية قد أعلنت ، مساء الأحد، إسقاط طائرة تركية مسيرة بدون طيار في مطار معيتقية الدولي في العاصمة طرابلس.

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