شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجراءات حول طرق تسميد أشجار الجوافة لزيادة الإنتاج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر "الخليج 365 "، عدد من الإجراءات والتوصيات الفنية والارشادية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية لحدائق الجوافة، وزيادة الإنتاج والممارسات الجيدة حول طرق التسميد والرى خلال الشهر الحالى.

وقال تقرير المحاصيل البستانية، إن من أهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول الجوفة الاهتمام بمتابعة إزالة الحشائش، مضيفا أن التسميد لابد أن يكون بسلفات النشادر بمعدل 300 جم شهرياً تقسم على دفعات أسبوعية بالتبادل مع 150 جم سلفات بوتاسيوم شهرياً على دفعات أسبوعية.

وأضاف التقرير، أنه بالنسبة للأراضى الثقيلة تضاف الدفعة الثالثة بمعدل 1 كجم سلفات نشادر، بالنسبة إلى الأشجار حديثة النمو غير المثمرة فيفضل إضافة الأزوت على دفعات شهرية حسب عمر الشجرة، ويضاف 3/4 كجم سلفات بوتاسيوم لكل شجرة نثراً فى منطقة الشعيرات الجذرية مع خلطة بجزء من تراب التربة.

وأوضح التقرير، أنه بالنسبة إلى برنامج الرى، الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط ( لتر / يوم / شجرة، عمر الأشجاربالسنة :السنة الأولى / الثانية / الثالثة / الرابعة / الخامسة / اكبر من 6، مؤكدا :أن الاستهلاك المائى فى يوليو باللتر 18/ 25 / 35 / 60 / 70 / 80-90، وعن برنامج المكافحة، اكد التقرير لاب أن تكون مكافحة الحشائش ويبدأ العلاج الصيفى للحشرات القشرية بالزيت المعدنى كذلك يتم الرش الوقائى ضد ذبابة الفاكهة بالمبيد الموصى به .