شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر 3 رحلات عن مواعيد الإقلاع المقررة فى مطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، تأخر إقلاع 3 رحلات عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
وقالت مصادر، إن رحلة الخطوط الملكية الأردنية 506 المتجهة إلى عمان ساعة ونصف لأعمال الصيانة، كما تاخرت رحلة شركة فلاي ناس 598 المتجهة إلى الدمام تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل.
وأضافت ، أن رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.
وأوضحت المصادر، أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلات لها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخر 3 رحلات عن مواعيد الإقلاع المقررة فى مطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.