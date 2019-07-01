الأوبرا تنظم ندوة حول ظاهرة الختان الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ، في إطار دورها الاجتماعي والتوعوي وضمن نشاطها الثقافي والفكري، ندوة بعنوان "احميها من الختان" ، وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.
وتستضيف الندوة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، الدكتورة أحلام حنفي أمين عام المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الصحة والسكان، الدكتورة ميرفت أبو عوف والدكتور نبيل أبادير عضوا المجلس القومي للمرأة ، وتديرها الكاتبة نشوى الحوفي.
ويتناول الحوار خطورة ظاهرة ختان الإناث وآثارها السلبية التي تتمثل في التشويه الجسدي والفكري وضرورة تكثيف التوعية للقضاء على هذه العادة المنتشرة في بعض المناطق والمحافظات المصرية وعدد من الدول الأفريقية باعتبارها أحد الطقوس الموروثة أو الدينية.
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