"السياحة الميسرة" بمصر.. طريق جديد لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

تسعى وزارة السياحة، إلى طرح أنماط جديدة من السياحة لزيادة معدلات الحركة الوافدة إلى البلاد، وذلك بإدخال السياحة الميسرة إلى مصر والعمل على تيسير الحركة أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووضعت وزارة السياحة، عدة تسهيلات لفئة الكراسي المتحركة من أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحوامل وكبار السن وأصحاب الإصابات المؤقته والمرضى والعجزة، للاستمتاع بالمعالم الأثرية والسياحية في مصر والمدن السياحية والساحلية.

وجهت الوزارة، بتطوير وتحديث البنية التحتية للمنشآت السياحية والمرافق لتتناسب مع كافة فئات المجتمع، حتى يحظى العالم العربي بما لا يقل عن 10% من إجمالي هذا السوق عالميا وتصل عائداتهم إلى أكثر من 15 مليار دولار، قابلة للزيارة سنويا.

المتاحف تستعد

على صعيد المتاحف المصرية، افتتح وزير الآثار، والسفير الإيطالي بالقاهرة، مؤخرا المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين بالمتحف المصري بالتحرير.

ويعتبر معبد الكرنك بالاقصر، أول موقع أثري في مصر مفتوح وممهد ومعد لاستقبال الزائرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت وزارة السياحة بتأهيل وتدريب مرشدين سياحيين على شرح المعالم الأثرية بلغة الإشارة .

الجامعة العربية

أكد الدكتور وليد الحناوي، الأمين العام المساعد بالمنظمة العربية للسياحة، مخاطبة المنظمة كافة الدول العربية بشأن السياحة الميسرة، موضحا أن العمل عليها بدأ منذ عام ونصف كونه مفهوم جديد يهدف لتيسير الطرق للسياحة الميسرة أمام غير القادرين.

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وأوضح الحناوي، لمصراوي، أن المنظمة العربية للسياحة تسعى لتطوير السياحة البينية بين الدول خاصة السياحة الميسرة لأصحاب هذا النمط وهم كافة فئات المجتمع من أول الأطفال حتى كبار السن باعتباره بعدا إنسانيا واقتصاديا.

وأضاف أن شريحة المستفيدين من السياحة الميسرة تتراوح من 10% إلى 15% من إجمالي السياحة العالمية، ويزيد حجم إنفاق المستفيدين منها من 20% إلى 30% عن السائح العادي، ويصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى مليار شخص يعيش منهم أكثر من 200 مليون شخص في العالم الإسلامي، و50 مليون شخص في العالم العربي، فيما تعدى عدد المسافرين من تلك الفئة الذين سافروا حول العالم خلال الفترة من 2016 إلى 2018 نحو 20 مليون شخص.

المنشآت الفندقية

وأعلن ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وضع السياحة الميسرة في الفنادق إجباريا خلال 3 سنوات من الآن، موضحا أن الغرفة والوزارة يعملان على ملف السياحة الخضراء للتقييم والمعايير الجديدة.

وأضاف فوزي، في تصريحات سابقة، أن العمل جاري على توفير أماكن الانتظار والعلامات وطرق الحجز والمتاحف والأتوبيسات للسياحة الميسرة ووزارة السياحة تقوم بتأهيل ذلك تباعا مع إعادة الهيكلة للتدريب ومعايير تصنيف الفنادق.

غرفة السياحة

وأشاد محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الالكترونية، بدور وزارة السياحة لجلب كل ما هو حديث ومتطور في عالم السياحة، موضحا أن الوزارة تسعى لملاحقة الوضع الحديث لتنمية القطاع السياحي بشكل أسرع.

وأوضح فاروق في تصريحات خاصة، أن السياحة الميسرة تحتاج إلى الدراسة بشكل واقعي كونها تأخذ متسعا من الوقت للانتشار بشكل أكبر، لأن القطاع السياحي حدث له فجوة من العاملين فيه بسبب السنوات العجاف التي مر بها، لافتا إلى أن غرفة السياحة تسعى إلى بناء كودار جديدة ومحاولة مواكبة السياحة الالكترونية.

يذكر أن مصر استضافت مؤخرا منتدى السياحة الميسرة بالقاهرة برعاية وزارة السياحة، وبمشاركة المنظمة العربية للسياحة، الذي نظمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.