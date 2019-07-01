للتحريات.. حجز 3 تجار في واقعة تعذيب الجمال بسوق برقاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، مساء اليوم الأحد، بحجز 3 تجار 24 ساعة على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتعذيب الجمال بسوق برقاش.

وجه إسلام شاكر وكيل أول نيابة كرداسة ومركز إمبابة، للمتهمين تهمة تعذيب حيوان، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرض المتهمين صباح الغد رفقة التحريات.

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وأفادت تحريات مباحث الجيزة باشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أنه عقب تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورا لجمال تم ضربها بشدة في سوق الجمال ببرقاش أجرت الأجهزة الامنية التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان ملابساتها والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهمين.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين 3 تجار بينهم مالك قطعة أرض بسوق الجمال و2 آخرين.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر والمقدم سامح بدوي من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار وليد سراج المحامي العام الأول لنيابات كرداسة ومركز إمبابة التحقيقات.