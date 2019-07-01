أخبار مصر | شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة الطقس ليوم الأثنين الموافق 1يوليو 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على اغلب الانحاء تكون مثيرة الرمال والأتربة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى، العظمى

القاهرة25 37

الاسكندرية25 31

السلوم24 31

رفح24 31

كاترين 16 32

حلايب 30 34

