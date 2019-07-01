أخبار مصر | تكريم المشاركين في ورشة عمل "خريطة الاستشفاء البيئي الإلكترونية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكريم المشاركين في ورشة عمل "خريطة الاستشفاء البيئي الإلكترونية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، المشاركين في الورشة من الإعلاميين والخبراء والأطباء المتخصصين في المجال بمقر المؤسسة بالمهندسين.

وتناولت الورشة تشمل السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، السياحة الصحية الميسرة، أنماط السياحة الموجودة في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما قامت به المؤسسة من خطوات لدعم السياحة العلاجية والاستشفاء البيئي كخريطة الاستشفاء البيئي المصرية والمحاولة للترويج للسياحة الصحية المصرية دوليًا.