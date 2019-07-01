أخبار مصر | ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة عمل للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، ورشة عمل بعنوان "خريطة الاستشفاء البيئي الالكترونية"، والتى أعدتها المؤسسة للتعريف بأماكن الاستشفاء البيئي في مصر.

واستعرض الدكتور عبد العاطي المناعي، رئيس المؤسسة، مشروع السياحة الصحية المصرية وتشمل السياحة العلاجية، السياحة الاستشفائية، السياحة الصحية الميسرة، وأوضح أن أنماط السياحة موجودين في 12 محافظة على مستوى الجمهورية مثل "حلوان، حمام موسي، حمام فرعون".

وأكد رئيس المؤسسة أنه إذا تم توظيف السياحة الصحية بطريقة جيدة سيفتح أبواب مباشرة للمستقبل.