أخبار مصر | مدير معهد القلب السابق يعلن ترشحه لمقعد نقيب عام اﻷطباء.. ويؤكد: حان الوقت لفتح القنوات المغلقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير معهد القلب السابق يعلن ترشحه لمقعد نقيب عام اﻷطباء.. ويؤكد: حان الوقت لفتح القنوات المغلقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن ترشحه لمقعد نقيب عام اﻷطباء بالتزامن مع التجديد النصفي للأعضاء.

وأكد شعبان، خلال تصريحات صحفية، أنه تقدم للترشح من أجل ارتقاء أكثر بالمهنة ودعم شباب اﻷطباء وتكريم الكبار ماديا ومعنويا.

وقال: "حان الوقت للتواصل مع الجهات التنفيذية وفتح القنوات المغلقة من أجل مصلحة الطبيب المصرى أولا وأخيرا".

وأشار إلى أنه سيتقدم ببرنامجه الانتخابي للسادة أعضاء نقابة اﻷطباء خلال الأيام القادمة.