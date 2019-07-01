أخبار مصر | عزة فتحي تكشف جرائم الإخوان خلال فترة حكمهم في ندوة "الخليج 365" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عزة فتحي تكشف جرائم الإخوان خلال فترة حكمهم في ندوة "الخليج 365" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، تسببت في نزوح عدد كبير من المواطنين المسيحيين خارج مصر، الأمر الذي أصبح مؤشر خطير، بسبب المضايقات التي تعرضوا لها بسبب الفاشية الدينية، التي زرعها قيادات الإخوان في عقول شباب الجماعة الإرهابية.

ولفتت "فتحي"، خلال استضافتها بندوة الخليج 365، أن الأقباط شهدوا مضايقات عديدة داخل الحرم الجامعي، وصلت إلى حد التهديدات، مشيرة إلى أن رغبة بعض المواطنين في محاكاة نظام حكم جديد تسببت في انتهاز الإخوان الفرصة واتباع سياسات الفاشية في أسوأ صورها.

وكشفت أستاذ علم الاجتماع، أن الإخوان تعمدوا ممارسة المضايقات تجاه كل من لم يتبع القطيع الإخواني، حيث قاموا بحجب رواتب العاملين الشهرية وتأخيرها تباعًا واستخدام منهج تعسفي في التعامل معهم، حتى حولوا حياتهم إلى حجيم، خمدت نيرانه بالبيان الذي ألقاه الفريق عبدالفتاح السيسي، والذي أعلن فيه تعطيل العمل بالدستور، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.