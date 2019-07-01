أخبار مصر | الانتهاء من تدريب الأطباء والتمريض قبل بدء العمل بمشروع التأمين الصحي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الانتهاء من تدريب الأطباء والتمريض قبل بدء العمل بمشروع التأمين الصحي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه جارٍ الانتهاء من فتح ملف الأسرة بالوحدات الصحية لكافة المواطنين، تمهيدًا لإطلاق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد أولى محافظات المرحلة الأولى للقانون الجديد غدا الإثنين.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تدريب الأطباء والتمريض قبل بدء العمل وسيظل تدريبهم مستمرًا على رأس العمل لحين التطبيق الفعلى للقانون، كما تم إنشاء غرفة عمليات خاصة لمتابعة الموقف التنفيذي وإبداء أى ملاحظات عليها خلال التدشين التجريبي لتفاديها فى التدشين الفعلى للقانون بعد شهرين من أول يوليو المقبل.

يذكر أن التطبيق الفعلى للقانون يكون داخل 11 مستشفى و35 وحدة ومركزًا طبيًا داخل المحافظة، كما أن الوحدات الصحية تعمل كعيادات تخصصية يتم تحويل المرضى منها إلى المستشفيات ثنائية التخصص وثلاثية التخصص، كل مريض حسب حالته الصحية.