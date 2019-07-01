مصر | حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالبساتين تتزعمه سيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالبساتين تتزعمه سيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت النيابة العامة قرار، بحبس تشكيل عصابي 4 رجال وتتزعمه سيدة تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الشقق السكنية بمنطقة البساتين. وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين تفيد بوجود تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بينهم سيدة تخصص فى سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم، وأنهم وراء ارتكاب 6 جرائم لسرقة أخرى بدائرة القسم، وبعمل التحريات دلت على صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم جميعا وبحوزتهم كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والأجهزة الكهربائية المسروقة. وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى صدرت قرارها السابق.

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