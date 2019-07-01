مصر | أمن الجيزة يتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة سيدة مجهولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يتحفظ على كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة سيدة مجهولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على كاميرات المراقبة المركبة بمكان العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية، لفحصها ومساعدة فريق البحث المكلف بكشف ملابسات الجريمة، في التوصل لمرتكب الجريمة.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة سيدة مجهولة الهوية، وملقاة بمركز منشأة القناطر، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد سامح بدوي رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، مفادة العثور على جثة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها، مجهولة الهوية، ومصابة بجرح بالرأس، إثر ضربها بألة حادة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، والتوصل لهوية المجنى عليها، وسرعة ضبط مرتكب الواقعة، لمعرفة دوافعه حول ارتكاب الجريمة.