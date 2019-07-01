مصر | النيابة تستعجل تحريات المباحث حول إشعال عاطل النيران بشقة أخر في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تحريات المباحث حول إشعال عاطل النيران بشقة أخر في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة حلوان تحريات المباحث حول واقعة قيام عامل بإضرام النيران بشقة آخر في منطقة حلوان عمدًا، لوجود خلافات مالية بينهما.

تلقى قسم شرطة حلوان من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق الأرضى بالعقار محل البلاغ نتج عنه احتراق بعض محتويات غرفة النوم دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك الشقة اتهم عامل 31 سنة - مقيم بدائرة القسم بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وقيامه بإضرام النيران ببعض أوراق الجرائد وإلقائها من نافذة غرفة نوم الشقة محل البلاغ، مما أدى إلى نشوب الحريق، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.